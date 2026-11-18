Berlin - Das Bundeskabinett hat den Rentenversicherungsbericht 2026 beschlossen. Das teilte das Bundesarbeitsministerium am Mittwoch mit.



Der Bericht enthält Modellrechnungen zur voraussichtlichen Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, der Nachhaltigkeitsrücklage, des Beitragssatzes und des Sicherungsniveaus vor Steuern für die kommenden 15 Jahre. Die Vorschläge der Alterssicherungskommission wurden dabei noch nicht berücksichtigt.



Für Ende 2026 wird eine Nachhaltigkeitsrücklage von rund 31 Milliarden Euro erwartet, was knapp einer Monatsausgabe entspricht. Der Beitragssatz soll auch im Jahr 2027 stabil bei 18,6 Prozent bleiben. Bis 2040 sollen die Renten laut Bericht um insgesamt gut 46 Prozent steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von 2,8 Prozent entspricht. Das Sicherungsniveau vor Steuern liegt aktuell bei 48 Prozent und soll bis 2031 auf diesem Wert bleiben. Danach wird ein Absinken auf 46,4 Prozent bis 2040 prognostiziert.





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