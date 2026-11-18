Hannover (ots) -Die Hauptuntersuchung (HU) macht deutlich, wie wichtig regelmäßige Wartung für die Verkehrssicherheit ist: 24,9 Prozent der zwischen Juli 2025 und Juni 2026 geprüften Fahrzeuge an den TÜV NORD Stationen erhielten aufgrund von erheblichen oder gefährlichen Mängeln im ersten Durchgang keine neue Plakette, das sind 0,3 Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitaum. 59,3 Prozent bestanden ohne festgestellte Mängel, weitere 15,7 Prozent erhielten die Plakette trotz geringer Mängel ebenfalls beim ersten Termin. 0,1 Prozent der Fahrzeuge waren bei ihrer Vorstellung an den TÜV NORD Stationen verkehrsunsicher und wurden direkt stillgelegt.Die Prüfergebnisse der TÜV NORD Stationen und Partnerwerkstätten bilden erneut eine wichtige Grundlage für den deutschlandweiten TÜV-Report 2027. Deutschlandweit wurden dafür rund 9,7 Millionen Hauptuntersuchungen ausgewertet.Mängel früh erkennen und behebenDie Ergebnisse von TÜV NORD unterstreichen den Wert der unabhängigen technischen Prüfung. Sie deckt Mängel auf, die im Alltag unbemerkt bleiben können, und veranlasst deren Behebung. Im Blick stehen unter anderem Bremsen, Lenkung, Fahrwerk, Reifen und Beleuchtung - Bauteile, deren einwandfreie Funktion für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden entscheidend ist.Eine nicht bestandene HU bedeutet nicht automatisch, dass ein Fahrzeug als verkehrsunsicher eingestuft wird. Auch erhebliche oder gefährliche Mängel verhindern die Zuteilung einer neuen Plakette. Die sehr geringe Quote verkehrsunsicherer Fahrzeuge ist deshalb kein Anlass, andere Beanstandungen zu unterschätzen. Ebenso gilt für geringe Mängel: Auch wenn die Plakette erteilt wird, müssen die festgestellten Defekte zeitnah behoben werden."Fast jedes vierte Fahrzeug erhält bei der ersten Untersuchung keine neue Plakette. Das zeigt, wie wichtig die Hauptuntersuchung für die Verkehrssicherheit ist", erklärt Hartmut Abeln, Geschäftsführer von TÜV NORD Mobilität und Mitglied der Konzerngeschäftsleitung der TÜV NORD GROUP. "Sicherheitsrelevante Mängel betreffen nicht nur die Menschen im eigenen Fahrzeug, sondern alle, die auf unseren Straßen unterwegs sind. Wer sein Fahrzeug regelmäßig warten lässt und bei Auffälligkeiten frühzeitig eine Werkstatt aufsucht, übernimmt Verantwortung. Die HU schafft dabei eine unabhängige Kontrolle - die Pflege und Instandhaltung des Fahrzeugs bleiben das ganze Jahr über entscheidend."Beleuchtung zählt zu den häufigsten Mängelbereichen bei der HUMängel an der Beleuchtung gehören nach wie vor zu den häufigsten Beanstandungen bei der Hauptuntersuchung. Dabei können defekte Leuchten oder falsch eingestellte Scheinwerfer die Sicht beeinträchtigen und andere Verkehrsteilnehmende gefährden. Regelmäßige Kontrollen helfen, solche Mängel frühzeitig zu erkennen und beheben zu lassen. Auch zwischen den Prüfterminen lohnt sich ein kurzer Check von Scheinwerfern, Blinkern, Rück- und Bremslichtern. Saubere Leuchten tragen ebenfalls dazu bei, gut zu sehen und rechtzeitig gesehen zu werden. Wer einen Defekt bemerkt oder Zweifel an der Scheinwerfereinstellung hat, sollte dies zeitnah in einer Werkstatt überprüfen lassen.TÜV NORD beteiligt sich zudem seit vielen Jahren an den bundesweiten Lichttestwochen im Oktober. An den TÜV NORD Stationen können Autofahrerinnen und Autofahrer immer im Oktober ihre Fahrzeugbeleuchtung kostenlos und ohne Termin prüfen lassen - für gute Sicht und Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit.Digitale Diagnose ergänzt den Blick auf den FahrzeugzustandMit zunehmender Digitalisierung der Fahrzeuge gewinnen zusätzliche Informationen aus den Steuergeräten an Bedeutung. Die TÜV NORD Onboard Car Diagnosis liest Fahrzeugdaten über die OBD-Schnittstelle aus und bewertet beispielsweise gespeicherte Fehlercodes. Als ergänzendes Angebot kann sie mehr Transparenz über den technischen Zustand schaffen, etwa beim Kauf oder Verkauf eines Gebrauchtwagens.Bei Elektrofahrzeugen ist darüber hinaus die Batteriegesundheit von Interesse. Der TÜV NORD BatterieCheck liefert eine Einschätzung des Gesundheitszustands der Hochvoltbatterie, ausgedrückt als State of Health (SoH). Dieser Wert hilft, den Zustand der Antriebsbatterie einzuordnen. Digitale Fahrzeugdiagnose und BatterieCheck ergänzen die Beurteilung des Fahrzeugs; sie ersetzen die Hauptuntersuchung nicht.2027 sind Fahrzeuge mit gelber Plakette an der ReiheWer eine gelbe HU-Plakette mit der Jahreszahl 27 am hinteren Kennzeichen hat, muss sein Fahrzeug im kommenden Jahr zur Hauptuntersuchung vorstellen. Der fällige Monat steht am oberen Rand der Prüfplakette. Nach bestandener Hauptuntersuchung erhalten Pkw mit regulärem zweijährigem Prüfintervall dann eine rosa Plakette für die nächste Untersuchung im Jahr 2029. Damit der Termin im Alltag nicht untergeht, bietet TÜV NORD einen kostenlosen HU-Erinnerungsservice an: Nach der Anmeldung werden Fahrzeughalterinnen und -halter rechtzeitig per E-Mail an die nächste Hauptuntersuchung erinnert. Ein passender Termin lässt sich zudem bequem online an der gewünschten TÜV NORD Station buchen. Wer frühzeitig plant, kann die Untersuchung gut in den Alltag einbinden und vermeidet, dass die Frist zur Vorführung des Fahrzeugs unbemerkt verstreicht.TÜV-Report zeigt Stärken und Schwächen der bundesweiten FahrzeugflotteGesamtsieger im TÜV-Report 2027 ist der Mazda CX 60, während das Model Y von Tesla das Schlusslicht der Gesamtwertung bildet. Die insgesamt 26 vertretenen Elektrofahrzeuge zeigen ein gemischtes Bild: Einige erreichen Spitzenpositionen (Mini Cooper SE, Audi Q8 e-tron), andere finden sich am unteren Ende der Rangliste wieder (MG 4, Tesla Model 3). Die Antriebsart allein sagt somit wenig über den technischen Zustand eines Fahrzeugs aus. Die Auswertung basiert auf den Hauptuntersuchungsergebnissen der TÜV-Unternehmen innerhalb eines Jahres und gibt einen Überblick über den technischen Zustand der einzelnen Automodelle, die Sicherheit der deutschen Fahrzeugflotte und typische Problemzonen der Pkw. Für Gebrauchtwagenkäuferinnen und -käufer bietet der Report eine wichtige Orientierung. Herausgeber des TÜV-Reports 2027 ist der TÜV-Verband, der den Gebrauchtwagenreport gemeinsam mit der AutoBild produziert.Pressekontakt:Claas Alexander StrohTÜV NORD GROUPTel.: 0511 998-62296presse@tuev-nord.dewww.tuev-nord-group.com/de/newsroomOriginal-Content von: TÜV NORD GROUP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38751/6392963