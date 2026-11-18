Wer über die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpe spricht, schaut meist auf Jahresarbeitszahl, Vorlauftemperatur und Dämmstandard. Diese Faktoren bleiben entscheidend. Doch die Diskussion über dynamische Stromtarife greift zu kurz, wenn sie sich allein darum dreht, wie lange eine Wärmepumpe abgeschaltet werden kann. Entscheidend ist, wie flexibel ein Haushalt seinen Strom insgesamt beziehen kann. Die Wärmepumpe muss nicht stillstehen, damit Flexibilität entsteht An sehr kalten Wintertagen müssen gut ausgelegte Wärmepumpen oft nahezu durchgehend arbeiten. Große Verschiebungen der Wärmeerzeugung ...

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