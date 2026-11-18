Zürich - ServiceNow hat die Autonomous CRM Engine vorgestellt. Die neue KI-native Lösung erleichtert Unternehmen den Wechsel von komplexen Altsystemen zu einem modernen CRM. Autonomous CRM Engine analysiert die bestehenden CRM-Prozesse und schafft damit die Grundlage, um Geschäftsabläufe neu zu gestalten sowie ServiceNow CRM innerhalb nur weniger Wochen einzuführen. Nach der Inbetriebnahme überwacht die Lösung die CRM-Umgebung kontinuierlich und ...

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