Zürich - ServiceNow hat die Autonomous CRM Engine vorgestellt. Die neue KI-native Lösung erleichtert Unternehmen den Wechsel von komplexen Altsystemen zu einem modernen CRM. Autonomous CRM Engine analysiert die bestehenden CRM-Prozesse und schafft damit die Grundlage, um Geschäftsabläufe neu zu gestalten sowie ServiceNow CRM innerhalb nur weniger Wochen einzuführen. Nach der Inbetriebnahme überwacht die Lösung die CRM-Umgebung kontinuierlich und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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