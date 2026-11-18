Zürich - Die Hälfte der Schweizer KMU hat keine klare Strategie für ihr digitales Marketing, fast sechs von zehn haben kein eigenständiges Marketingbudget. Dabei gewinnt digitales Marketing für jedes zweite KMU an Bedeutung, und knapp ein Drittel rechnet damit, dass das Budget dafür in den nächsten zwölf Monaten eher steigt. Das zeigen vertiefende Ergebnisse der Studie «KMU Digital Pulse 2026» von localsearch (Swisscom Directories AG) und der Hochschule ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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