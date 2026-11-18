Von Bekim Laski, Chief Investment Officer und Partner smzh Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen sind erneut über die Marke von 5% gestiegen und notieren aktuell bei rund 5,15%. Damit setzt sich die Neubewertung am amerikanischen Anleihenmarkt fort. Die hartnäckige Inflation und die damit verbundenen höheren Zinserwartungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Nach den höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten für Oktober rechnen die ...

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