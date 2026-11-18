Berlin - Qonto, die Finanzmanagementplattform für KMU in Europa, hat die Banklizenz erhalten. Keine zehn Jahre nach Marktstart beginnt damit ein neues Kapitel: Die Finanzmanagement-Plattform wird schrittweise um breitere Finanzierungs- und Anlageangebote erweitert. Im Jahr 2018 erhielt Qonto eine eigene Lizenz als Zahlungsinstitut und arbeitet seit 2019 auf einem eigenen Core-Banking-System. Seither ist aus dem reinen Geschäftskonto eine breite Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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