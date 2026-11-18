Bern - Eine Website zu bauen dauert heute nur noch Minuten. Baukästen und KI-Tools liefern schnell einen vorzeigbaren Entwurf, oft allerdings einen, der dem der Konkurrenz zum Verwechseln ähnlich sieht. Die eigentliche Arbeit beginnt erst nach dem Veröffentlichen: Rechtstexte veralten, neue Dienste kommen hinzu, Angaben ändern sich, und die Website muss gefunden werden. In dieser Phase lassen die meisten Lösungen Unternehmen allein. Genau hier setzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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