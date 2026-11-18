Die Evonik-Aktie ist am Mittwoch im frühen Handel auf 22,50 € geklettert und damit auf den höchsten Stand seit Juni 2022. Das Plus lag bei 1,9 Prozent, während der Übernahmepoker mit BASF weiter in der Schwebe hängt. Die entscheidende Frage lautet: Reicht das Gebot von 24 € je Aktie, oder müssen die Ludwigshafener nachlegen? Gebot gilt als niedrig BASF bietet bislang 24 € je Evonik-Aktie. Aus Finanzkreisen heißt es laut einem Bericht des "Handelsblatts", ...

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