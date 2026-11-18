Berlin - Das Bundesbildungsministerium und die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern haben eine neue Kampagne gegen sexuelle Gewalt im Netz gestartet.



Wie Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und die Missbrauchsbeauftragte Kerstin Claus am Mittwoch in Berlin mitteilten, richtet sich die Kampagne vor allem an Eltern und andere Erwachsene, die dazu ermutigt werden sollen, Verantwortung zu übernehmen und Kinder im digitalen Raum zu schützen. "Eltern wollen ihre Kinder schützen, stehen den Gefahren im digitalen Raum aber oft ratlos gegenüber", sagte Prien. "Wir müssen sie stärken und ihnen Orientierung geben, mit ihren Kindern im Gespräch zu bleiben und bei Verdachtsfällen Hilfe zu suchen."



Nötig sei auch eine "umfassende Gesamtstrategie", so Prien: "Von früher Medienbildung über die Stärkung von Eltern und Fachkräften bis hin zu klaren Regeln und verbindlichen Verpflichtungen für Plattformanbieter." Die Bundesregierung hatte am 14. Oktober Eckpunkte für einen stärkeren Kinder- und Jugendmedienschutz auf Grundlage der Handlungsempfehlungen einer Unabhängigen Expertenkommission vorgelegt und beschlossen.





© 2026 dts Nachrichtenagentur