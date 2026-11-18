Mit dem HEMS für PV-Anlagen können Haushalte Batteriespeicher, Wärmepumpe und Wallbox gemeinsam steuern. Nach Angaben der Badenova AG & Co. KG fallen für das System keine laufenden Gebühren an. Das neue Home Energy Management System (HEMS) für PV-Anlagen heißt Badenova Liev und soll laut dem Freiburger Energieversorger ab kommender Woche standardmäßig zu seinen PV-Angeboten gehören. Zum Funktionsumfang gehören laut Badenova dauerhaft die automatische Energieoptimierung und die Steuerung nach § 14a ...

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