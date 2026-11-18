Markel will sein Marinegeschäft in der DACH-Region weiter ausbauen. Dafür hat der Spezialversicherer sich personell verstärkt: Ilka Frischen soll als neue Head of Marine PI Europe das Marine-Portfolio sowie das Maklernetzwerk ausbauen. Der Spezialversicherer Markel will sein Geschäft im maritimen Versicherungsmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter ausbauen. Dafür hat sich der Anbieter Ilka Frischen an Bord geholt. Frischen übernimmt die Position Head of Marine PI Europe. Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact