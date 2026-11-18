DJ MARKT USA/Wall Street fester erwartet - Nvidia überzeugt mit Quartalszahlen

Nach den Nvidia-Zahlen dürfte die Wall Street zur Wochenmitte mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 steigt um 0,6 Prozent, der Nasdaq-Future klettert um 1,2 Prozent nach oben. Nvidia hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen - der Konzern verzeichnete ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen. Im wichtigsten Segment, dem Geschäft mit Rechenzentren, erzielte Nvidia einen Umsatz von 107,6 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg von 110 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das laufende Quartal prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, rund 4 Prozent mehr als von der Wall Street geschätzt. Die Nvidia-Aktie steigt vorbörslich um 3,4 Prozent.

Die positive Stimmung spiegelt sich auch bei den sogenannten Neocloud-Unternehmen wider, die auf die finanzielle Unterstützung von Nvidia angewiesen sind. Dazu gehören Coreweave (+5,6%), Nebius (+7,3%) und Iren (+6,6%). Diese Vereinbarungen waren nach dem Abgang von Nvidia-CEO Jensen Huang in Zweifel geraten. Interims-CEO Colette Kress erklärte allerdings, dass das Unternehmen künftig zwar wählerischer sein könne, die bestehenden Beziehungen jedoch fortbestehen würden. Auch die Aktien von Chip- und Speicherherstellern wie Micron, Sandisk und AMD legen um bis zu 3,6 Prozent zu.

Daneben sind die Blicke auf den Anthropic-Börsengang am Donnerstag gerichtet. Das Unternehmen rechnet angesichts der starken Investorennachfrage damit, die Aktien teurer als geplant auszugeben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, könnte der Entwickler des Chatbots Claude seine Aktien zu mehr als 80 Dollar ausgeben und damit über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar liegen. Der Ausgabepreis soll im Laufe des Tages mitgeteilt werden.

Für etwas Entspannung sorgt zudem, dass der Präsident der Fed in New York, John Williams, sagte, er glaube nicht, dass die Inflationslage einen großen Zinsschritt erfordere. Über einen solchen war zuletzt nach den jüngsten hohen US-Inflationsdaten zunehmend spekuliert worden. Beth Hammack, Chefin der Fed in Cleveland, hatte zuvor betont, sie sehe bei kleinen Schritten um jeweils 25 Basispunkte eine bessere Planungssicherheit für Unternehmen. Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed erhoffen sich die Anleger am Abend vom Protokoll der vergangenen Notenbank-Sitzung.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich und dürfte für keinen größeren Impuls sorgen. Es werden lediglich die US-Baubeginne und -genehmigungen für den Oktober veröffentlicht.

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November 18, 2026 05:53 ET (10:53 GMT)

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