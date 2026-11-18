Dübendorf - Das Schweizer Weltraum-Startup Stellar Alpina hat zwei Raumfahrzeuge vorgestellt: den Hochleistungsorbiter "Monarch" und den Mondlander "Morpho". Beide Fahrzeuge werden von innovativen Raketentriebwerken mit rotierender Detonation angetrieben. Stellar Alpina hat die Entwicklung von zwei Raumfahrzeugen angekündigt, die den Weg von der Orbital- zur Mondlogistik ebnen sollen: Monarch und Morpho. Dabei handelt es sich laut Angaben des Unternehmens ...

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