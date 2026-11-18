Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag wieder auf das Vortagesniveau zurückgefallen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 26.065 Punkten berechnet. Dies entspricht einem Plus von 0,1 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Vonovia, am Ende die Deutsche Telekom, Siemens und die Deutsche Bank.



"Der Dax zeigt sich zur Mittagszeit weiterhin unentschlossen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Immerhin aber konnte der deutsche Leitindex die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten zunächst erfolgreich verteidigen." Für Unterstützung sorgten insbesondere die Aktien von Siemens Energy und Infineon, die von den überzeugenden Nvidia-Quartalszahlen profitierten. "Auch die defensiven Branchen stabilisieren den Gesamtmarkt."



Deutlich zurückhaltender agierten die Investoren bei den klassischen zyklischen Konsumwerten, fügte Lipkow hinzu. "Die erneut zunehmenden Inflationstendenzen in Europa lassen befürchten, dass die erhoffte Belebung des privaten Verbrauchs länger auf sich warten lässt."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,0969 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9117 Euro zu haben.





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