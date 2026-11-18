Der Entwickler des Sprachmodells Claude bereitet die größte Erstnotiz der Börsengeschichte vor. Doch hinter den imposanten Eckdaten des Wertpapierprospekts zum Anthropic IPO verbergen sich komplexe Platzierungsstrukturen, enorme Verbindlichkeiten und eine Bündelung der Stimmrechte bei den Gründern. Der Börsengang dürfte prägend für die KI-Branche und den Kapitalmarkt sein.Von Holger Clemens HinzAmeisen sind eigentlich klein und leicht zu übersehen. Wenn am 19. November das Kürzel ANT über den Börsenticker flimmert, wird es niemand übersehen. Denn hinter dem Tickersymbol verbirgt sich der Börsendebütant Anthropic. Die gigantischen Dimensionen des Börsengangs werden dem Börsenprospekt zufolge alle bisherigen Rekord-IPOs von Saudi Aramco bis SpaceX in den Schatten stellen. Das KI-Unternehmen strebt eine Notierung seiner Class-A-Aktien am Nasdaq Global Select Market an - und könnte Anthropic vom Börsenstart weg eine Unternehmensbewertung von 1,4 Billionen US-Dollar bescheren. Sofern alle Aktien inklusive Mehrzuteilungsoption am oberen Ende der Preisspanne den Sprung an die Börse schaffen, dürfte das Emissionsvolumen sogar das Börsendebüt des Weltraum-KI-Konzerns SpaceX übertreffen.Die federführenden Konsortialbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley, die ein Bankenkonsortium aus insgesamt 22 Instituten anführen, haben die offizielle Preisspanne auf 70 bis 78 US-Dollar je Aktie festgelegt. Mit der Ausgabe von 825 Millionen Class-A-Aktien peilt Anthropic allein im öffentlichen Angebot ein Bruttoemissionsvolumen von rund 64,4 Milliarden US-Dollar an. Zählt man die parallelen Privatplatzierungen der strategischen Technologiepartner (26 Milliarden US-Dollar) hinzu, beläuft sich der gesamte Kapitalzufluss auf rund 90 Milliarden US-Dollar. ...

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