Berlin - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) hält Software-Lösungen, mit denen Eltern die Geräte ihrer Kinder kontrollieren, nur im Einzelfall für praktikabel, um Heranwachsende vor sexueller Gewalt im Netz zu schützen.



Grundsätzlich seien die Plattformen in der Verantwortung, sagte Prien am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. "Ich wünsche mir, dass Eltern möglichst nicht in die Situation versetzt werden, sich dann auch noch für jede Plattform unterschiedlich um Software-Lösungen kümmern zu müssen." Die Plattformen und die Voreinstellungen bei allen Plattformen müssten angeglichen werden. Darüber hinaus müssten sie so einfach sein, dass Eltern damit auch nicht überfordert seien.



Die Unabhängige Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Kerstin Claus, ergänzte, dass Eltern erst mal die Entscheidungshoheit haben müssten, welche Geräte "altersangemessen" seien. Das sei zum Beispiel mit Blick auf Handys in der Grundschule anders als in der nächsten Stufe. Sie sei zudem überzeugt, dass man auch Hardware brauche, die bestimmte Dinge tatsächlich filtern könne.



Mit Blick auf die neue Kampagne gegen sexuelle Gewalt im Netz ergänzte Claus unterdessen, dass man darüber diskutiert habe, wie man die Plattformbetreiber selbst einbauen könnte. Letztendlich seien diese aber "der Longshot, an die man schwer rankommt". Die Handlungskompetenz müsse deshalb bei den Erwachsenen liegen. "Die Plattformen erreiche ich, wenn der 'EU KIDS Act' wirklich kommt, und der muss schnell kommen", fügte die Bundesbeauftragte hinzu. Darin müsse dann auch tatsächlich die Beweisumkehr enthalten sein. Die Plattformen müssten dann beweisen, für welche Altersklasse ihre Angebote tatsächlich geeignet seien.





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