Bern - Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma will ihre beaufsichtigten Banken, Versicherer und andere Finanzdienstleister entlasten. Sie hat dazu eine Reihe von Massnahmen beschlossen. Im Zentrum stehen effizientere Bewilligungsverfahren und Aufsichtsprozesse. Ziel der Aufsicht sei es, Risiken frühzeitig zu erkennen und dort gezielt einzugreifen, wo dies notwendig sei, teilte die Finma am Mittwoch in einem Communiqué mit. Gleichzeitig sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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