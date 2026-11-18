Die Stromsteuersenkung 2027 soll Privathaushalte und Betriebe entlasten. Das EU-Recht sieht für beide Gruppen unterschiedliche Mindestsätze vor. Für einen Haushalt mit 4.200 Kilowattstunden Jahresverbrauch ergibt sich eine rechnerische Ersparnis von rund 97 Euro. CDU/CSU und SPD haben sich nach Angaben des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) in der Nacht zum 18. November im Koalitionsausschuss auf die Stromsteuersenkung 2027 verständigt. Für Privathaushalte soll die Steuer vom 1. Januar bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver