- Die REGAL-Studie erreichte ihren primären Endpunkt, wobei GPS eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Abnahme des Sterberisikos um 41 % bei einer medianen Gesamtüberlebenszeit von 24,0 Monaten verglichen mit 14,7 Monaten bei der besten verfügbaren Behandlung sowie 0,59 Hazard Ratio (p=0,035) demonstrierte -

- Unternehmen plant Treffen mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) und treibt Vorbereitungen für Zulassungsantrag für Biologika (Biologics License Application, BLA) für GPS voran -

- SELLAS Webcast heute, 17. November 2026, um 7:45 Uhr Eastern Time -

NEW YORK, Nov. 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SELLAS Life Sciences Group, Inc. (NASDAQ: SLS) ("SELLAS" oder das "Unternehmen"), ein auf die Spätphase konzentriertes klinisches Biopharmazieunternehmen, welches sich mit der Entwicklung neuartiger Therapien für ein breites Feld an Krebserkrankungen befasst, verkündete heute positive erste Ergebnisse der zulassungsrelevanten randomisierten Phase III-Studie REGAL zu Galinpepimut-S (GPS), einem immuntherapeutischen Krebsimpfstoff, bei Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML). In dieser Zulassungsstudie wurde GPS als Erhaltungsmonotherapie für Patienten beurteilt, die infolge einer Zweitlinien- oder späteren Salvage-Therapie eine zweite oder spätere vollständige Remission (CR2 oder später) oder vollständige Remission mit ungenügender Blutplättchenwiederherstellung (CRp2 oder später) erreicht hatten, und welche für eine allogene Stammzelltransplantation untauglich oder nicht in der Lage waren, diese durchzuführen.

Die REGAL-Studie erreichte ihren primären Endpunkt der Gesamtüberlebenszeit (OS), wobei GPS eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des OS im Vergleich zur nach Ermessen des Prüfarztes besten verfügbaren Behandlung (BAT) zeigte. Die Studie zeigte für GPS ein um 41 % reduziertes Sterberisiko (Hazard Ratio 0,59) und einen zweiseitigen Wert p=0,035 mit einem durchschnittlichen OS von 24,0 Monaten bei mit GPS behandelten Patienten gegenüber 14,7 Monaten mit BAT.

GPS wurde allgemein gut vertragen, das Sicherheitsprofil entsprach früheren klinischen Erfahrungen, neue Sicherheitssignale wurden nicht beobachtet. Unerwünschte Ereignisse waren vorwiegend leicht bis mittelschwer (Grad 1/2) und umfassten am häufigsten Reaktionen an der Einstichstelle. Beide Behandlungsarme wurden im Hinblick auf prognostische Stratifizierungsfaktoren ausgewogen einbezogen. Die Patienten, die zu hämatopoetischer Stammzelltransplantation übergingen, waren zahlenmäßig begrenzt und gleichmäßig verteilt zwischen Studienarm und Kontrollarm.

"Wir sind den Patienten und ihren Familien, Prüfärzten, klinischen Teams und allen, die REGAL im Lauf dieser Studie unterstützt haben, sehr dankbar. Ihr Engagement hat diesen wichtigen Meilenstein möglich gemacht," so Angelos Stergiou, MD, ScD h.c., Präsident und Chief Executive Officer bei SELLAS.

Dr. Stergiou fuhr fort: "REGAL hat sein Hauptziel erreicht, eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung der Gesamtüberlebensdauer bei Patienten mit AML zu demonstrieren, die nach einer zweiten Remission nur sehr begrenzte Optionen haben. Der beachtliche Überlebensvorteil durch unseren immuntherapeutischen Prüf-Krebsimpfstoff GPS ist ein definitiver Meilenstein für SELLAS und stellt die Phase III-Validierung unser WT1-konzentrierten immuntherapeutischen Technologie dar. Wir glauben auch, dass GPS das Potential hat, eine wichtige, revolutionäre Option für diese Hochrisikogruppe zu werden, die so dringend wirkungsvolle Therapien braucht. Angesichts des großen ungedeckten Bedarfs innerhalb dieser Patientenpopulation freuen wir uns darauf, mit der FDA die Ergebnisse und regulatorischen Anforderungen zu besprechen, mit dem Ziel, diese Therapie so schnell wie möglich für Patienten zugänglich zu machen."

Die erste primäre Endpunkt-Datenanalyse wurde nach dem vordefinierten Auftreten von 80 Ereignissen (Todesfällen) in Übereinstimmung mit dem vordefinierten statistischen Analyseplan der Studie (SAP) durchgeführt. Ausgehend von diesen Ergebnissen plant SELLAS ein Treffen mit der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), um eine beschleunigte Einreichung und Vorbereitungen für den Zulassungsantrag für Biologika (Biologics License Application, BLA) für GPS in der ersten Hälfte des Jahres 2027 zu besprechen. Gemäß gängiger Berichterstattungspraxis für Zulassungsstudien sind die umfassende statistische Auswertung aller sekundären Endpunkte sowie zusätzlicher vordefinierter Analysen nach SAP und Studienprotokoll in Arbeit. Diese werden detailliert bei einer anstehenden großen medizinischen Tagung präsentiert und zur Veröffentlichung in einer medizinischen Fachzeitschrift mit Peer-Review übermittelt.

"Patienten mit AML in zweiter Remission, die keine allogene Stammzelltransplantation erhalten können, haben geringe Überlebensprognosen und einen signifikanten Bedarf an neuen Behandlungswegen. Die bahnbrechenden Daten aus der Phase III-Studie REGAL zeigen einen statistisch signifikanten und klinisch bedeutsamen Gesamtüberlebensvorteil mit dem immuntherapeutischem Krebsimpfstoff GPS innerhalb dieser unterversorgten Population. Durch die Ausrichtung des Immunsystems auf die Bekämpfung von verbleibenden Leukämiezellen deckt GPS einen akuten ungedeckten Bedarf und hat das Potential, das Behandlungsparadigma in der AML-Erhaltungstherapie neu zu definieren. Wir freuen uns, die detaillierten Ergebnisse der REGAL-Studie auf einem wissenschaftlichen Treffen mit der medizinischen Gemeinschaft zu teilen," so Mitglieder des REGAL-Studien-Lenkungsausschusses.

Zum REGAL-Studien-Lenkungsausschuss gehören Professor Hagop M. Kantarjian, MD, Leukämieabteilung und Samsung Distinguished Leukemia Chair in Cancer Medicine am University of Texas MD Anderson Cancer Center, Vorstand des REGAL-Studien-Lenkungsausschusses und globaler Hauptinvestor der REGAL-Studie; Javier Pinilla-Ibarz, MD, PhD, Director of Immunotherapy und Leiter der Abteilung für Lymphome, Department of Malignant Hematology, Moffitt Cancer Center; und M. Yair Levy, MD, Director of Hematologic Malignancies Research, Texas Oncology-Baylor Charles A. Sammons Cancer Center.

Details zum Webcast

SELLAS veranstaltet heute, am 17. November 2026 um 7:45 Uhr Eastern Time einen Webcast, um die ersten Ergebnisse der Phase III-Studie REGAL zu besprechen und einen Überblick über die geplanten nächsten Schritte des Unternehmens zu geben.

Um am Live-Webcast teilzunehmen, klicken Sie bitte hier. Der Webcast wird auch im Bereich "Events & Presentations" auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens hier zu sehen sein. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Live-Veranstaltung auf der Website des Unternehmens ein Jahr lang verfügbar sein.

Über Galinpepimut-S (GPS)

Galinpepimut-S (GPS) ist ein gebrauchsfertiger immuntherapeutischer Krebsimpfstoff in der Prüfphase, der WT1 bekämpft. Er wurde vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center patentiert und im Labor von David A. Scheinberg entdeckt. Er ist darauf ausgelegt, die Immunabwehr von CD4+- und CD8+-T-Zellen gegen WT1-exprimierende Krebszellen anzuregen. WT1 kommt in vielen hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren vor, einschließlich akuter myeloischer Leukämie (AML). GPS besteht aus vier aus WT1 entwickelten Peptiden, die auf eine umfassende Immunantwort über mehrere HLA-Typen ausgelegt sind. GPS wird als Erhaltungstherapie zur Verlängerung von Remission und Überleben durch die Ausrichtung des Immunsystems gegen verbleibende WT1 exprimierende Krebszellen geprüft.

Über die REGAL-Studie

Die Phase-III-Studie REGAL (NCT04229979) ist eine globale, randomisierte, offene klinische Zulassungsstudie, in der GPS als Erhaltungstherapie für Patienten mit AML beurteilt wird, die infolge einer Zweitlinien- oder späteren adjuvanten Therapie eine zweite oder spätere vollständige Remission (CR2 oder später) oder eine vollständige Remission mit ungenügender Blutplättchenwiederherstellung (CRp2 oder später) erreicht hatten, und welche für eine allogene Stammzelltransplantation untauglich oder nicht in der Lage waren, sich einer solchen zu unterziehen.

Insgesamt 126 Patienten wurden nach dem Zufallsprinzip im Verhältnis 1:1 für eine GPS-Monotherapie oder die vom Prüfarzt ausgewählte beste verfügbare Behandlung (Beobachtung, Hypomethylierungswirkstoff und/oder Venetoclax und/oder niedrig dosiertes Cytarabin) aufgeteilt. Der primäre Endpunkt der Studie ist das Gesamtüberleben ab Studieneintritt. Die sekundären Endpunkte umfassen Sicherheit und Verträglichkeit, leukämiefreies Überleben, hervorragende Gesamtüberlebensrate und rückfallsfreies Überleben von Patienten mit vorheriger allogener Transplantation, antigenspezifischen T-Zellen-Immunantwortdynamiken, messbarer Resterkrankung und klinische Bewertungen.

Über SELLAS Life Sciences Group, Inc.

SELLAS ist ein im Bereich der Spätphase forschendes klinisches Biopharmazieunternehmen, welches sich mit der Entwicklung neuartiger Therapien für ein breites Feld an Krebsindikationen befasst. SELLAS' führender Produktkandidat, GPS, wurde im Labor von David A. Scheinberg entdeckt und vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center patentiert. Er zielt auf das WT1-Protein ab, welches in einer Bandbreite an Tumorarten vorkommt. GPS hat Potential als Monotherapie und in Kombination mit anderen Therapien für ein breites Spektrum an Indikationen im Bereich der hämatologischen Malignome und soliden Tumoren. Das Unternehmen entwickelt ebenfalls SLS009 (Tambiciclib), potentiell der erste und branchenweit beste niedermolekulare CDK9-Inhibitor mit reduzierter Toxizität und erhöhter Wirksamkeit verglichen mit anderen CDK9-Inhibitoren. Daten deuten darauf hin, dass SLS009 eine hohe Ansprechrate bei AML-Patienten mit ungünstigen Prognosefaktoren wie ASXL1-Mutation aufweist, was allgemein mit schlechten Prognosen bei verschiedenen myeloischen Erkrankungen verbunden ist. Weitere Informationen zu SELLAS finden Sie auf www.sellaslifesciences.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich auf zukünftige Ereignisse bezogener Aussagen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". In einigen Fällen kennzeichnen Termini wie "planen", "erwarten", "antizipieren", "können", "könnten", "werden", "sollten", "projizieren", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "potentiell", "beabsichtigen" oder "fortsetzen" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten ohne Einschränkung Aussagen zu den klinischen GPS- und SLS009-Entwicklungsprogrammen, einschließlich der REGAL-Studie, darauf bezogener zukünftiger Meilensteine, erster Ergebnisse und Ergebnisse weiterer Analysen der REGAL-Studie, der regulatorischen Strategie des Unternehmens, sowie der zeitlichen Abläufe, einschließlich Einreichungsfristen und Kommerzialisierung von GPS, sowie die Präsentation und Veröffentlichung der Ergebnisse der REGAL-Studie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Zielen, Schätzungen, Erwartungen und Intentionen und sind mit signifikanten inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden. Tatsächliche Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen können signifikant von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen infolge dieser Risiken und Ungewissheiten, wozu unter anderem das Risiko gehört, dass die endgültigen REGAL-Studienergebnisse oder andere Analysen von den ersten Ergebnissen abweichen oder die regulatorische Einreichung oder Genehmigung nicht unterstützen, sowie das Risiko, dass die FDA den Analysen oder Interpretationen des Unternehmens in Bezug auf REGAL-Studiendaten oder beschleunigte Prüfung nicht zustimmt, oder die BLA-Einreichng auf der Basis der REGAL-Studienergebnisse, Ungewissheiten bezüglich Zeitplan und Ergebnissen der Interaktion des Unternehmens mit der FDA, die Ungewissheit der regulatorischen Genehmigung, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Entwicklung onkologischer Produkte und deren klinische Erfolge, sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die Auswirkungen auf SELLAS und dessen Entwicklungsprogramme wie festgelegt unter der Überschrift "Risk Factors" im SELLAS-Jahresbericht auf Formular 10-K, eingereicht am 19. März 2026, sowie seinen sonstigen SEC-Berichten. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die SELLAS aktuell nicht bekannt sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen von SELLAS ebenfalls beeinflussen und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und der zeitliche Ablauf von Ereignissen wesentlich von den erwarteten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung spiegeln ausschließlich den aktuellen Zeitpunkt wider. SELLAS übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, um tatsächliche Ergebnisse, neue Informationen, zukünftige Ereignisse, veränderte Erwartungen oder andere Umstände nach dem Datum der zukunftsgerichteten Aussagen zu berücksichtigen.

Memorial Sloan Kettering hat institutionelle finanzielle Interessen, und sowohl Dr. Scheinberg als auch Dr. Javier Pinilla-Ibarz haben finanzielle Interessen in Bezug auf SELLAS Life Sciences Group, Inc.

Anlegerkontakt

John Fraunces

Managing Director

LifeSci Advisors, LLC

jfraunces@lifesciadvisors.com

Ansprechpartner für Medien

Joan Bosisio

VP, Scientific & Medical Communications

Simpson Healthcare

jbosisio@simpsonhealthcare.com