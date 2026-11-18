Der Finanzdienstleister für Erneuerbare-Energien-Systeme Bees & Bears führt den Rechnungskauf von Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen und anderen Leistungen von Installateuren ein. Damit können künftig Handwerksbetriebe einen Großteil des Preises für einen Auftrag vorab erhalten, während ihre Kunden erst nach Installation und Abnahme zahlen. Die Betriebe müssen somit nichts vorfinanzieren und können trotzdem auf Vorauszahlungen beziehungsweise Abschlagsrechnungen verzichten. Bees & Bears hat sich hierfür nach eigenen Angaben bei "einem der führenden institutionellen Kapitalgeber Europas" einen zusätzlichen ...

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