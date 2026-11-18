Paris / London / Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Mittwoch nach den Vortagesverlusten wieder stabilisiert. Sie folgten damit den Vorgaben aus Asien und von der Wall Street. Die Zahlen von Nvidia hatten für Aufatmen gesorgt. Für eine Erholung des Gesamtmarktes reichte es aber nicht. «Die erneut zunehmenden Inflationstendenzen in Europa lassen befürchten, dass die erhoffte Belebung des privaten Verbrauchs länger auf sich warten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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