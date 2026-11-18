SpaceX braucht Milliarden für Chips und hat dafür eine ungewöhnliche Konstruktion gefunden. Schon diese Woche geht die erste Tranche an den Markt. Die Ratingagenturen sind angetan, doch ein Risiko bleibt. SpaceX holt sich Geld für seine Chipeinkäufe am Anleihemarkt. Schon in dieser Woche könnte der Konzern von Elon Musk eine erste Tranche über rund vier Milliarden US-Dollar platzieren, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Insider. Sie ist Teil eines Pakets über 40 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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