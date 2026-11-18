LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch senkte am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Medienkonzerns seine Ergebnisschätzung und hob das anhaltend schwache Werbegeschäft hervor./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:38 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: LU0061462528

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