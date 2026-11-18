LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RTL Group von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch senkte am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Medienkonzerns seine Ergebnisschätzung und hob das anhaltend schwache Werbegeschäft hervor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: LU0061462528
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 14:38 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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