Düsseldorf - Der US-Drohnenhersteller General Atomics will der Luftwaffe seine Kampfdrohne FQ-42A anbieten. "Da die FQ-42A bereits fliegt und produziert wird, haben wir eine solide Grundlage", sagte Konzernchef Neal Blue dem "Handelsblatt". Damit könne die Luftwaffe den engen Zeitplan mit geringem Risiko einhalten. Die Bundeswehr plant den Einsatz von mehreren Hundert Jagdbomberdrohnen und will 2029 die ersten Exemplare einsetzen.



"Wir wollen die Luftwaffe unterstützen, neue Fähigkeiten so schnell wie möglich in den Einsatz zu bringen", sagte Blue. Im Fall eines Zuschlags verspreche sein Unternehmen der Bundeswehr die volle Souveränität über Sensoren, Nutzlasten und Missionssysteme. Man führe Gespräche mit deutschen Zulieferern, etwa für Strukturbauteile und Fahrwerk. "Wir wollen, dass deutsche Unternehmen eine wesentliche Rolle übernehmen", sagte Blue. Möglich seien auch Aufgaben bei Datenanalyse und Instandhaltung.



Drohnen-Konkurrenten sind Airbus, Rheinmetall mit Boeing sowie Helsing. Nach welchen Kriterien die Luftwaffe entscheidet, ist noch unklar.





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