London (ots) -"FLUX: In Production" von Encode Club beginnt am 30. November - Hauptpreis 10.000 US-DollarEncode Club und Black Forest Labs (BFL), das Freiburger Team hinter den KI-Modellen FLUX, starten am 30. November "FLUX: In Production", einen zweiwöchigen Online-Wettbewerb für KI-Film. RTL Deutschland, Studio Babelsberg und Nura Studios haben dafür eigene Briefings geschrieben. Es gibt mehr als 25.000 US-Dollar Preisgeld, darunter 10.000 US-Dollar Hauptpreis.- RTL Deutschland sucht den Pitch für "Störtebeker", eine Blockbuster-Serie über Deutschlands berühmtesten Piraten. Die besten Ideen testet RTL möglicherweise mit seinem Publikum.- Studio Babelsberg liefert eine 14-sekündige Realfilm-Aufnahme und einen Gaussian Splat. Daraus entsteht ein Zwei-Minuten-Film durch Himmel und Hölle - ohne schwebende Schauspieler und ruckelnde Hintergründe.- Nura Studios sucht Kurzfilme von ein bis zwei Minuten in seinen eigenen Welten.Jede ausgewählte Person bzw. jedes Team erhält 300 US-Dollar FLUX-Credits. In den ersten 48 Stunden haben sich mehr als 100 Kreative aus 34 Ländern beworben."Ein großer TV-Sender, eines der ältesten Studios der Welt und das Team hinter FLUX schreiben Briefings für Kreative. Das gibt es nicht oft", sagt Anthony Beaumont, Mitgründer und CEO von Encode Club.Termine: Kick-off am 30. November, Einsendeschluss am 11. Dezember, Online-Finale am 16. Dezember. Bewerbung bis 30. November unter encodeclub.com/programmes/bfl-flux-in-production. Teilnahme ab 18 Jahren, weltweit, allein oder im Team; die Rechte bleiben bei den Kreativen.Über Encode Club: Die Londoner Builder-Community hat seit 2019 mehr als 100 Hackathons mit über 135.000 Teilnehmenden veranstaltet. encodeclub.comÜber Black Forest Labs: Das KI-Forschungslabor aus Freiburg entwickelt die FLUX-Modelle für Bild- und Videogenerierung. bfl.aiPressekontakt:Dev, Encode Club, dev@encode.clubAnthony Beaumont, CEO, anthony@encode.clubOriginal-Content von: Encode Club Education Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183946/6393188