London (ots) -
"FLUX: In Production" von Encode Club beginnt am 30. November - Hauptpreis 10.000 US-Dollar
Encode Club und Black Forest Labs (BFL), das Freiburger Team hinter den KI-Modellen FLUX, starten am 30. November "FLUX: In Production", einen zweiwöchigen Online-Wettbewerb für KI-Film. RTL Deutschland, Studio Babelsberg und Nura Studios haben dafür eigene Briefings geschrieben. Es gibt mehr als 25.000 US-Dollar Preisgeld, darunter 10.000 US-Dollar Hauptpreis.
- RTL Deutschland sucht den Pitch für "Störtebeker", eine Blockbuster-Serie über Deutschlands berühmtesten Piraten. Die besten Ideen testet RTL möglicherweise mit seinem Publikum.
- Studio Babelsberg liefert eine 14-sekündige Realfilm-Aufnahme und einen Gaussian Splat. Daraus entsteht ein Zwei-Minuten-Film durch Himmel und Hölle - ohne schwebende Schauspieler und ruckelnde Hintergründe.
- Nura Studios sucht Kurzfilme von ein bis zwei Minuten in seinen eigenen Welten.
Jede ausgewählte Person bzw. jedes Team erhält 300 US-Dollar FLUX-Credits. In den ersten 48 Stunden haben sich mehr als 100 Kreative aus 34 Ländern beworben.
"Ein großer TV-Sender, eines der ältesten Studios der Welt und das Team hinter FLUX schreiben Briefings für Kreative. Das gibt es nicht oft", sagt Anthony Beaumont, Mitgründer und CEO von Encode Club.
Termine: Kick-off am 30. November, Einsendeschluss am 11. Dezember, Online-Finale am 16. Dezember. Bewerbung bis 30. November unter encodeclub.com/programmes/bfl-flux-in-production. Teilnahme ab 18 Jahren, weltweit, allein oder im Team; die Rechte bleiben bei den Kreativen.
Über Encode Club: Die Londoner Builder-Community hat seit 2019 mehr als 100 Hackathons mit über 135.000 Teilnehmenden veranstaltet. encodeclub.com
Über Black Forest Labs: Das KI-Forschungslabor aus Freiburg entwickelt die FLUX-Modelle für Bild- und Videogenerierung. bfl.ai
Pressekontakt:
Dev, Encode Club, dev@encode.club
Anthony Beaumont, CEO, anthony@encode.club
Original-Content von: Encode Club Education Limited, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183946/6393188
"FLUX: In Production" von Encode Club beginnt am 30. November - Hauptpreis 10.000 US-Dollar
Encode Club und Black Forest Labs (BFL), das Freiburger Team hinter den KI-Modellen FLUX, starten am 30. November "FLUX: In Production", einen zweiwöchigen Online-Wettbewerb für KI-Film. RTL Deutschland, Studio Babelsberg und Nura Studios haben dafür eigene Briefings geschrieben. Es gibt mehr als 25.000 US-Dollar Preisgeld, darunter 10.000 US-Dollar Hauptpreis.
- RTL Deutschland sucht den Pitch für "Störtebeker", eine Blockbuster-Serie über Deutschlands berühmtesten Piraten. Die besten Ideen testet RTL möglicherweise mit seinem Publikum.
- Studio Babelsberg liefert eine 14-sekündige Realfilm-Aufnahme und einen Gaussian Splat. Daraus entsteht ein Zwei-Minuten-Film durch Himmel und Hölle - ohne schwebende Schauspieler und ruckelnde Hintergründe.
- Nura Studios sucht Kurzfilme von ein bis zwei Minuten in seinen eigenen Welten.
Jede ausgewählte Person bzw. jedes Team erhält 300 US-Dollar FLUX-Credits. In den ersten 48 Stunden haben sich mehr als 100 Kreative aus 34 Ländern beworben.
"Ein großer TV-Sender, eines der ältesten Studios der Welt und das Team hinter FLUX schreiben Briefings für Kreative. Das gibt es nicht oft", sagt Anthony Beaumont, Mitgründer und CEO von Encode Club.
Termine: Kick-off am 30. November, Einsendeschluss am 11. Dezember, Online-Finale am 16. Dezember. Bewerbung bis 30. November unter encodeclub.com/programmes/bfl-flux-in-production. Teilnahme ab 18 Jahren, weltweit, allein oder im Team; die Rechte bleiben bei den Kreativen.
Über Encode Club: Die Londoner Builder-Community hat seit 2019 mehr als 100 Hackathons mit über 135.000 Teilnehmenden veranstaltet. encodeclub.com
Über Black Forest Labs: Das KI-Forschungslabor aus Freiburg entwickelt die FLUX-Modelle für Bild- und Videogenerierung. bfl.ai
Pressekontakt:
Dev, Encode Club, dev@encode.club
Anthony Beaumont, CEO, anthony@encode.club
Original-Content von: Encode Club Education Limited, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183946/6393188
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