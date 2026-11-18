Berlin - Das Bundesfinanzministerium erwartet, dass die vom Koalitionsausschuss beschlossene Stromsteuersenkung für einen normalen Haushalt etwa sechs bis acht Euro im Monat Entlastung bringt.



"Das ist natürlich keine riesige Entlastung, aber es ist wichtig, auch gerade für Familien", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Es sei zudem ein "kleiner Baustein" bei einer "Vielzahl von Maßnahmen", die sich auch auf private Haushalte auswirkten. "Also beispielsweise auch die Maßnahmen bei Netzentgelten usw. führen ja dazu, dass Strompreise nicht noch viel stärker steigen."



Der Koalitionsausschuss hatte sich in der Nacht zu Mittwoch darauf geeinigt, dass die Steuersenkung zum 1. Januar 2027 umgesetzt werden soll - und zunächst auch nur für das kommende Jahr. Die Finanzierung ab 2028 muss noch geklärt werden. Dazu sagte der Sprecher, dass das dann ein Thema für die Haushaltsverhandlungen im kommenden Jahr sei und dort eine "wichtige Rolle" spielen werde.





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