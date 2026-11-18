London - Beim Versicherer Generali läuft es besser als gedacht. Laut Chef Philippe Donnet sind die Italiener «voll auf Kurs», sämtliche Ziele ihres aktuellen Planungszeitraums 2024 bis 2027 zu übertreffen, wie der Manager am Mittwoch anlässlich einer Investorenveranstaltung in London sagte. Für 2026 erwartet Generali nun einen jährlichen Zuwachs beim bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) von mehr als 14 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2024. Das ...

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