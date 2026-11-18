Ausverkaufsstimmung bei Deutz: Die Aktie des Kölner Motorenherstellers bricht am Mittwoch zeitweise um mehr als -18% ein und steht damit vor einem der höchsten Tagesverluste ihrer Geschichte. Das sind die Gründe für den Kurssturz und so sollten sich Anleger nun verhalten. Shortseller stellt FFG-Übernahme infrage Auslöser des Kurssturzes ist ein kritischer Bericht von Ningi Research. Der Leerverkäufer nimmt darin die Beteiligungs- und Gewinnverteilung ...

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