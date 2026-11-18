FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem negativen Bericht eines Leerverkäufers sind die Aktien von Deutz am Mittwoch massiv unter Druck geraten. Im Laufe des Vormittags weiteten sich die Verluste aus. Zuletzt war der Kursrutsch fast 16 Prozent groß auf 7,75 Euro. Die Titel des Motorenbauers fielen damit auf den tiefsten Stand seit November 2025.

Der Analysedienst Ningi Research trat mit einem kritischen Artikel zum übernommenen Rüstungsunternehmen FFG auf den Plan. Darin werden Vorwürfe erhoben, dass es im Zusammenhang mit der Tochter FFG Industries GmbH eine für Deutz ungünstige Verteilung der Gewinne aus dem FFG-Deal geben soll. Deutz hatte den Kauf der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) im Juli angekündigt und Anfang November vollzogen. Ein Unternehmenssprecher wollte sich zunächst nicht dazu äußern. "Wir prüfen das gerade", sagte er./tih/stk

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