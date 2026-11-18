Die Übernahme der Commerzbank durch UniCredit könnte das deutsche Übernahmerecht nachhaltig verändern. Wie Reuters am Dienstag berichtete, plant das Bundesfinanzministerium vier zusätzliche Beteiligungsschwellen, bei denen Großaktionäre den übrigen Anteilseignern ein Kaufangebot unterbreiten müssen. Ausgerechnet die Commerzbank-Aktionäre sollen davon jedoch nicht mehr profitieren. Die Aktie verlor am Dienstag -1,51% auf 39,06 €. Schwindet nach der ...

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