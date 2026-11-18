Die Infineon-Aktie gibt seit Wochen kein besonders gutes Bild ab und notiert trotz einer leichten Erholung in den letzten Tagen immer noch mehr als -43% unterhalb der einstigen Höchststände, die im Juni markiert wurden. Nun hat der KI-Chipgigant Nvidia frische Zahlen bekannt gegeben. Geben sie dem KI-Trade und damit auch der Infineon-Aktie neuen Schwung? Nvidia sorgt für neuen Rückenwind Nvidia hat mit seinen Zahlen für das dritte Geschäftsquartal ...

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