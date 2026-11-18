Die Erneuerbare-Energien-Plattform Navaris hat den 39,9-MW-Windpark Dalkendorf in Mecklenburg-Vorpommern mit sieben Turbinen des Typs Nordex N149 in Betrieb genommen. Rund 87,7 GWh Strom soll der Windpark nach Unternehmensangaben jährlich erzeugen. Das entspricht dem Strombedarf von etwa 26.000 Drei-Personen-Haushalten. Der Park liegt im Landkreis Rostock zwischen den Ortschaften Dalkendorf, Bartelshagen und Warnkenhagen. Jede der sieben Turbinen hat eine Nennleistung von 5,7 MW. Navaris hat das ...

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