Die Erneuerbare-Energien-Plattform Navaris hat den 39,9-MW-Windpark Dalkendorf in Mecklenburg-Vorpommern mit sieben Turbinen des Typs Nordex N149 in Betrieb genommen. Rund 87,7 GWh Strom soll der Windpark nach Unternehmensangaben jährlich erzeugen. Das entspricht dem Strombedarf von etwa 26.000 Drei-Personen-Haushalten. Der Park liegt im Landkreis Rostock zwischen den Ortschaften Dalkendorf, Bartelshagen und Warnkenhagen. Jede der sieben Turbinen hat eine Nennleistung von 5,7 MW. Navaris hat das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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