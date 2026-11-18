Die Energiewende wird häufig mit Windkraftanlagen, Solarmodulen, Batteriespeichern und Elektroautos verbunden. Doch hinter diesen sichtbaren Technologien steht eine Infrastruktur, ohne die die Elektrifizierung nicht funktionieren kann: Stromnetze und ihre Verbindungen.Genau hier ist die Pfisterer Holding positioniert.. Sie entwickelt und produziert Verbindungstechnik und Isolationslösungen für Stromnetze aller Spannungsebenen und bedient damit einen Markt, der durch den steigenden Strombedarf, den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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