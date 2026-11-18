An den europäischen Aktienmärkten setzt sich an der Börse Aktuell die verhaltene Grundstimmung fort: Trotz des deutlichen Ausverkaufs am Vortag gelingt den Leitindizes keine nachhaltige Gegenbewegung, da selbst die über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen von Nvidia nicht ausreichen, um das negative Sentiment umzukehren. Wie die aktuellen Börse News zeigen, tendiert der marktbreite STOXX Europe 600 nach dem Rückgang von 1,75 - am Dienstag - dem stärksten Tagesverlust seit März - im Bereich von 651 Punkten leicht schwächer. Während der deutsche Leitindex DAX und der französische CAC 40 nahe der Nulllinie verharren und der britische FTSE 100 rund 0,3 - einbüßt, prallen an den Handelsplätzen gegensätzliche Kräfte aufeinander: Einerseits stützen KI-Impulse europäische Chipausrüster wie ASML und ASM International, andererseits belasten fallende Industriemetallpreise, ein fester US-Dollar sowie der Anstieg der britischen Inflation auf ein Jahreshoch die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer.

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