Green Flexibility treibt den Bau von Batteriespeichern stark voran. Mit einem symbolischen Knopfdruck startete es nun den Bau eines ersten Großspeichers in Geestland/Bad Bederska im Landkreis Cuxhaven. Es sei der erste große Batteriespeicher von Green Flexibility in Niedersachsen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Er soll eine Leistung von 10 Megawatt und eine Kapazität von 25 Megawattstunden haben und im zweiten Quartal 2027 in Betrieb gehen. Insgesamt will Green Flexibility sechs große Batteriespeicher mit insgesamt 120 Megawatt Leistung und 480 Megawattstunden Kapazität in dem Bundesland ...

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