In einem Beitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung warnen 26 Forschende, dass der EEG-Kompromiss von Union und SPD allein bei der Bioenergie rund 50 Milliarden Euro zusätzliche Förderkosten verursachen könnte. Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, hält die Rechnung für verkürzt. In ihrem Gastbeitrag legt sie dar, warum aus ihrer Sicht auch fossile Preisrisiken, Versorgungssicherheit und heimische Wertschöpfung in die Bewertung gehören. Es ist bedauerlich, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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