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Der Mann heißt Christian Angermayer, sein Family Office ist größter Aktionär. Erst Kupfer in vier von vier Bohrlöchern, jetzt das erste Bohrziel auf Castilla, unter alten Abbaustellen. Eine Probe dort: 53,8 g/t Gold.

,Ich bleibe bei Kupfer stark bullish', schrieb Christian Angermayer am 10. November auf X. Sein Family Office ist mit 15,25% größter Aktionär von Super Copper, Börsenwert keine 20 Mio. Euro. Direkt neben dem Projekt Castilla wurde Kupfer im heutigen Wert von 200 Mio. US-Dollar gefördert. Jetzt hat Castilla sein erstes Borhziel.

Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Unternehmensmeldungen und Filings der Gesellschaft bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer am Ende des Beitrags. Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Super Copper Corp., WKN: A40R2U)

Von Marc Lonsdale

Er hat die Doping-Olympiade mitgegründet.

Die Enhanced Games. Spiele, bei denen leistungssteigernde Mittel erlaubt sind.

2018 gründete er mit Partnern die Psychedelika-Firma Atai.

Im September 2026 übernahm Eli Lilly die Firma, inzwischen AtaiBeckley.

2,8 Mrd. US-Dollar. In bar.

Der Mann heißt Christian Angermayer. Deutscher Milliardär.

Und jetzt?

Kupfer.

"Ich bleibe beim Kupfer stark bullish", schrieb Angermayer am 10. November auf der Plattform X.

Im Original: "I remain strongly bullish on copper."

Sein Family Office Apeiron ist größter Aktionär der Super Copper Corp. 15,25%.

Keine 20 Mio. Euro.

So viel ist Super Copper an der Börse wert.

Rund 200 Mio. US-Dollar.

So viel ist das Kupfer zum heutigen Preis wert, das die Mine Manto Negro direkt neben dem Projekt von Super Copper aus dem Boden geholt hat.

Lesen Sie das ruhig noch einmal.

Das Projekt heißt Castilla.

Dort wurde noch nie gebohrt. Kein einziges Loch.

Seit dem 17. November hat Castilla sein erstes Bohrziel.

Es liegt unter alten, von Hand gegrabenen Abbaustellen. Eine Gesteinsprobe von dort ergab 53,8 Gramm Gold je Tonne.

Das Unternehmen selbst sprach von Bonanza-Gehalt.

Und das ist erst der Anfang der Liste.

Auf seinem ersten Projekt meldete das Unternehmen am 10. November Kupfer in vier von vier Bohrlöchern.

Für vier weitere Bohrlöcher stehen die Laborwerte noch aus.

Super Copper Corp. | WKN: A40R2U | ISIN: CA86804H1091 | CSE: CUPR | OTCQB: CUPPF | FWB: N60

In Deutschland wird die Aktie unter anderem auf Tradegate und in Frankfurt gehandelt.

Viele Leser kennen die Geschichte schon. Unsere ersten beiden Artikel zu Super Copper wurden zusammen mehr als 680.000 Mal aufgerufen.

Das hier ist Kapitel drei. Und es beginnt nebenan.

Rund 200 Mio. US-Dollar Kupfer, direkt nebenan

Manto Negro ist ein alter Kupfertagebau. Er liegt direkt neben Castilla.

Zwischen 2005 und 2009 wurden dort rund 1,3 Mio. Tonnen Erz mit durchschnittlich 1,2% säurelöslichem Kupfer gefördert.

Darin steckten rund 34 Mio. Pfund Kupfer.

Das Erz ging per Lkw zur Biocobre-Anlage von Pucobre.

Zum heutigen Kupferpreis: rund 200 Mio. US-Dollar.

Und Castilla?

Rund 7.200 Hektar. Zu 100% im Besitz von Super Copper. Ohne Royalty.

Rund 5 Kilometer bis zur Panamericana und zu einer Hochspannungstrasse.

Was fehlte, war ein Bohrziel.

Jetzt gibt es eins.

"Castilla (grün) und direkt daneben die frühere Kupfermine Manto Negro. Quelle: Super Copper Corp."

Das erste Bohrziel: mindestens 600 Meter lang

In unserem ersten Artikel schrieben wir, dass Super Copper die ersten Bohrziele auf Castilla anhand einer neuen Messung auswählen wird.

Jetzt ist das erste da. Es heißt Celeste.

Geplant waren zwölf Messlinien. Gemessen wurden vierzehn.

Wie funktioniert so eine Messung?

Das Messteam schickt Strom in den Boden.

Dann misst es, wo das Gestein eine Ladung hält, wie ein kleiner Akku.

Metallsulfide tun das. Kupfersulfide gehören dazu.

Über Celeste kam dasselbe Signal auf Linie eins zurück.

Auf Linie zwei.

Auf Linie drei.

Auf Linie vier.

Zwischen den Linien liegen jeweils 200 Meter.

Drei Abstände von 200 Metern: mindestens 600 Meter. Rund sechs Fußballfelder.

Und in Längsrichtung noch offen.

Direkt darüber: die alten Abbaustellen mit der Gesteinsprobe von 53,8 g/t Gold.

Auf denselben Linien liegt ein zweites Signal, an einer weiteren Gruppe alter Abbaustellen. Dort ergab eine Gesteinsprobe 15,9 g/t Gold.

Gold an der Oberfläche. Alte Abbaustellen. Ein Signal im Untergrund. An einem Ort.

So entsteht ein Bohrziel.

"Ziel Celeste, Profil TV02, Blick nach Norden. Oben: elektrischer Widerstand. Unten: Aufladbarkeit. Die Farben zeigen eine elektrische Eigenschaft des Gesteins, keine Kupfer- oder Goldgehalte. Links: die Gesteinsprobe mit 15,9 g/t Gold. Rechts: die Gesteinsprobe mit 53,8 g/t Gold. Auf diesem Profil wurde noch nicht gebohrt. Quelle: Super Copper Corp., APEX Geoscience Ltd."

Und was steckt in einer Tonne dieses Gesteins?

Mehr als 6.000 US-Dollar Gold in einer Tonne Gestein

53,8 Gramm Gold je Tonne in der Gesteinsprobe. Das sind rund 1,7 Unzen.

Zum heutigen Goldpreis: mehr als 6.000 US-Dollar Gold je Tonne dieser Gesteinsprobe.

Goldminen fördern im weltweiten Schnitt rund 1,3 Gramm je Tonne.

Und Gold ist nicht alles.

An einer anderen Stelle auf Castilla, abseits der Linien über Celeste, ergab eine weitere Gesteinsprobe 17,7% Kupfer.

Escondida, die größte Kupfermine der Welt, verarbeitet Erz mit rund 0,9% Kupfer.

Mehr als 20 der 95 Gesteinsproben auf Castilla lagen über 1 g/t Gold.

Gold oder Kupfer?

Beides.

Super Copper sucht auf Castilla nach dem Modell einer IOCG-Lagerstätte. IOCG steht für Eisenoxid-Kupfer-Gold: Lagerstätten, in denen Kupfer und Gold zusammen mit viel Magnetit oder Hämatit vorkommen, also mit Eisenoxid.

"Die 14 IP-Messlinien auf Castilla, die alten Abbaustellen und die Gesteinsproben nach Goldgehalt. In der Mitte die vier Linien über Celeste (TV01 bis TV04) mit der Gesteinsprobe von 53,8 g/t Gold, westlich davon die Probe mit 15,9 g/t Gold. Quelle: Super Copper Corp., APEX Geoscience Ltd."

So wurde Candelaria gefunden

Rund 50 Kilometer nordöstlich von Castilla liegt Candelaria von Lundin Mining.

Die größte Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätte des Punta-del-Cobre-Gürtels.

Rund 145.000 Tonnen Kupfer im Jahr.

Candelaria wurde 1987 entdeckt, nachdem eine IP-Messung 1986 ein deutliches Signal unter kleinen alten Kupferabbauen gezeigt hatte.

An der Oberfläche war die Lagerstätte nicht zu sehen.

Das erste Bohrloch traf ab 59 Metern auf 95 Meter mit 1,17% Kupfer.

Auf Castilla ist die IP-Messung jetzt abgeschlossen.

Das erste Bohrloch peilt Super Copper für das zweite Quartal 2027 an.

Warum hat hier noch nie jemand gebohrt?

Weil niemand ein Bohrziel hatte.

Kleinbergleute bauten von Hand die Gänge ab, die sie sehen konnten.

2025 übernahm Super Copper Castilla zu 100%.

Dann kam die Drohnen-Magnetik, über 8 mal 9 Kilometer.

Dann die IP-Messung.

Zwei Schritte geschafft. Der dritte ist der Bohrer.

Und Celeste ist nicht allein.

Rund 2 Kilometer nördlich liegt eine weitere Gruppe alter Abbaustellen.

Gesteinsproben von der Oberfläche dort: 4,52 und 9,38 g/t Gold.

Auch dort hat noch kein Bohrer angesetzt.

"Middle Zone, Profil MV01, rund 2 Kilometer nördlich von Celeste. In der Mitte der Linie: Gesteinsproben mit 4,52 und 9,38 g/t Gold aus dem Jahr 2025. Auf diesem Profil wurde noch nicht gebohrt. Quelle: Super Copper Corp., APEX Geoscience Ltd."

Derselbe Fahrplan brachte vier von vier

Auf Cordillera Cobre, seinem ersten Projekt, ging Super Copper genauso vor.

Erst Magnetik. Dann IP. Dann der Bohrer.

Am 10. November kam die Antwort aus dem Labor.

Kupfer in allen vier analysierten Bohrlöchern.

Loch 2, ab 310 Metern Bohrlänge: 19,2 Meter mit 0,34% Kupfer und 3,3 g/t Silber.

Darin: 1,3 Meter mit 2,21% Kupfer und 24,7 g/t Silber.

Kupferminerale in allen acht Bohrlöchern, auf rund 800 Metern. Vier davon bisher visuell erfasst, ihre Laborwerte kommen noch.

Ein neuntes Bohrloch wurde am 10. November noch gebohrt.

Und damit zurück zum Mann aus der Überschrift.

Jetzt Kupfer? Angermayers Antwort steht auf X

Warum Kupfer?

Christian Angermayer hat es selbst aufgeschrieben. Am 10. November auf der Plattform X, am Tag der ersten Laborwerte von El Alto.

"Ich bleibe beim Kupfer stark bullish."

"Elektrifizierung, Stromnetze und KI-Infrastruktur hängen alle davon ab, während es Jahre dauert, neues Angebot in Produktion zu bringen."

"Deshalb haben wir Super Copper und ihr Hauptprojekt in Chile unterstützt, einem Land mit außergewöhnlicher Kupfergeologie, etablierter Infrastruktur und großer Bergbau-Expertise."

Über die ersten Laborwerte, Kupfer in allen vier Bohrlöchern, schrieb er: "Für ein Explorationsinvestment in einem frühen Stadium ist das genau die Art von Fortschritt, die ich sehen will: Die Bohrungen bestätigen die Mineralisierung und geben dem Team klare Ziele, die es weiterverfolgen kann."

Und dann über das Projekt, um das es hier geht:

"Castilla kommt als zweite Chance auf eine Entdeckung hinzu."

Sein Schluss: "Stolz, Investor bei $CUPR.CN zu sein."

Wann kam sein Family Office? Die Unterlagen zeigen es.

Mai 2025: Apeiron steigt bei Super Copper ein. Bevor das Unternehmen ein einziges Loch gebohrt hatte. Mehr als ein Jahr, bevor Eli Lilly die Übernahme von AtaiBeckley ankündigte.

6. Januar 2026: Sebastian Wagner, bei Apeiron für Rohstoffe verantwortlich, wird Chairman des Board von Super Copper.

28. September 2026: Apeiron hält 15,25% der Aktien. Größter Aktionär.

17. November 2026: Castilla bekommt sein erstes Bohrziel. Celeste, mindestens 600 Meter lang.

Vor dem ersten Bohrloch eingestiegen. Den Chairman gestellt. Größter Aktionär.

Forbes schätzt Angermayers Vermögen auf rund 1,2 Mrd. US-Dollar.

CEO Zachary Dolesky hält selbst über 11%.

Milliardär und CEO zusammen: mehr als ein Viertel der Aktien.

Ausstehend sind nur rund 56 Mio. Aktien.

Kasse Ende August: 5,41 Mio. CAD.

Was zahlt die Börse heute für all das?

Keine 20 Mio. Euro. Für das ganze Unternehmen.

Darin stecken:

Castilla, zu 100%, rund 7.200 Hektar, noch nie angebohrt

ein erstes Bohrziel, mindestens 600 Meter lang, unter einer Gesteinsprobe mit 53,8 g/t Gold

Kupfer in vier von vier analysierten Bohrlöchern auf dem ersten Projekt

Laborwerte für vier weitere Bohrlöcher, die noch ausstehen

das Family Office von Christian Angermayer als größter Aktionär, mit eigenem Chairman

Nebenan: Kupfer im heutigen Wert von rund 200 Mio. US-Dollar, gefördert zwischen 2005 und 2009.

Diese Woche wirft die Börse Minenaktien aus dem Depot.

Der Markt schläft noch.

Was als Nächstes kommt

Die Laborwerte der Bohrlöcher 5 bis 8 auf El Alto.

Eine Rangliste der Bohrziele auf Castilla. Celeste, das zweite Signal auf denselben Linien oder die Abbaustellen 2 Kilometer nördlich?

Und das erste Bohrloch in der Geschichte von Castilla. Super Copper peilt es für das zweite Quartal 2027 an.

Die alten Bergleute folgten den Gängen, die sie sehen konnten.

Was, wenn sie nur an der Oberfläche gekratzt haben?

Weitere Informationen: www.supercopper.com, das SEDAR+-Profil der Super Copper Corp. unter www.sedarplus.ca und die Emittentenseite der Canadian Securities Exchange unter www.thecse.com.

Hinweise

Gesteinsproben sind selektiv und keine Bohrergebnisse. IP-Anomalien sind indirekte Messungen; ihre Ursache kann nur eine Bohrung klären. Manto Negro ist eine fremde Liegenschaft; die Förderangaben sind historisch und kein Hinweis auf Castilla, der genannte Kupferwert ist eine eigene Bruttoberechnung zum aktuellen Kupferpreis. Der Goldwert je Tonne und die Vergleichsgehalte sind eigene Berechnungen beziehungsweise gerundete Branchenwerte. Auf keinem der beiden Projekte wurde eine Mineralressource definiert. Quellen: Pressemitteilungen der Super Copper Corp., MD&A-Bericht vom 30. Oktober 2026, Management Information Circular; Börsenwert zum 18. November 2026. Bohrungen auf Castilla im zweiten Quartal 2027 sind das Ziel des Unternehmens und können sich verschieben. Dieser Beitrag richtet sich an Leser in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

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