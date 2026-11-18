Die JDC Group passt trotz positiver Entwicklung in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 die Erwartungen für das Gesamtjahr an. Statt einem Umsatz von 300 Mio. Euro bis 330 Mio. Euro erwartet man nun zwischen 280 Mio. und 300 Mio. Euro. Warum fällt die Prognose nun niedriger aus? Die JDC Group AG hat auf Basis der Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres beschlossen, die Finanzprognose für das Gesamtjahr anzupassen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 beträgt der Konzernumsatz ...

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