Zürich - Die Treibstoffpreise in der Schweiz sind weiterhin rückläufig. Zur Wochenmitte liegt der durchschnittliche Preis für einen Liter Bleifrei 95 mit 1,94 Franken 5 Rappen tiefer als vor einer Woche, wie den neusten Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen ist. Innert Wochenfrist ist der vom TCS ermittelte Schweizer Durchschnittspreis zudem für Bleifrei 98 um ebenfalls 5 Rappen auf 2,00 Franken gesunken. Ein Liter Diesel wurde um 3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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