Berlin - Die USA überweisen 234.826 US-Dollar (umgerechnet knapp 215.000 Euro) für die Restaurierung und Modernisierung des ehemaligen Wachhäuschens vom Grenzübergang "Checkpoint Charlie". Die Förderung stamme aus einem speziellen Kulturfonds des US-Außenministeriums, der erstmals auch einen Förderantrag aus Deutschland berücksichtige, wie die Berliner US-Botschaft am Mittwoch mitteilte.



Es gehe um den Wiederaufbau und Erhalt "eines der symbolträchtigsten Denkmäler des Kalten Krieges im geteilten Berlin", die Funktionalität solle "erweitert" werden. Das Wachhäuschen aus Metall aus dem Jahr 1986 war bis zu seinem offiziellen Abtransport am 22. Juni 1990 der letzte Grenzkontrollpunkt des US-amerikanischen Sektors am Grenzübergang in der Friedrichstraße. Seit seinem Abbau ist das ursprüngliche Wachhäuschen ein Herzstück der Freiluftausstellung des Alliiertenmuseums in der Clayallee. Am "Checkpoint Charlie" steht nur eine Nachbildung, die sich allerdings größter Beliebtheit bei Touristen erfreut.



Das Berliner Wetter hat dem Original im Laufe der Jahre zugesetzt. Mit den Fördermitteln sollen das Dach und die Elektrik saniert, Anlagen für Barrierefreiheit wie eine Rollstuhlrampe eingebaut und die historische Beschilderung restauriert werden. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2027 geplant. Ab April 2027 soll das Wachhäuschen zu einem historischen Erlebnisraum mit multimedialen Stationen, Originalexponaten und Informationstafeln im Außenbereich umgestaltet werden.





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