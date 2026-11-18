© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

Nach zuletzt panikartigen Verkäufen beruhigen die starken Zahlen von Nvidia den Markt bezüglich der jüngst aufgekommenen KI-Sorgen. Für die Aktie von Nebius bedeutet das die erfolgreiche Verteidigung einer wichtigen Unterstützung.

Nvidia besänftigt KI-Sorgen, vor allem Neocloud-Anbieter profitieren

Einmal mehr in der für die KI-Infrastruktur- und Halbleiterbranche bislang zweite schwachen Jahreshälfte haben panikartige Verkäufe in den vergangenen Wochen überhandgenommen. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 gab binnen weniger Wochen rund 15 Prozent nach. Das entspricht aus technischer Perspektive einer Korrektur und ist einem Bärenmarkt (>20 Prozent) bereits gefährlich nahegekommen.

Ausgewählte Einzelwerte haben noch deutlich stärker an Wert verloren. Dazu gehörten beispielsweise die Anteile von Neocloud-Anbietern. Hier waren die Sorgen angesichts schwacher Bilanzen und unklarer Profitabilitätsaussichten besonders groß. Das führte zu crashartigen Kursverlusten von 50 Prozent und mehr. Auch die Furcht davor, Branchenprimus Nvidia könnte seine Finanzierungs- und Beteiligungspraktiken aufgrund unkontrollierbarer finanzieller Risiken verändern, war groß. Dem hat das Unternehmen gestern eine Absage erteilt.

Interimschefin und Finanzvorstand Colette Kress betonte zwar, man werde bei Beteiligungen Augenmaß walten lassen und Sicherheit bevorzugen, bekräftigte aber den Willen des Unternehmens, seine Kunden, darunter auch das hochverschuldete CoreWeave, weiter mit Finanzierungszusagen zu unterstützten. Noch im Vorfeld der Nvidia-Zahlen war berichtet worden, Kress und der zurückgetretene CEO Jensen Huang seien in Bezug auf Beteiligungen aneinander geraten.

Nebius dürfte entscheidende Unterstützung behaupten, jetzt kaufen?

Zu den größten Gewinnern am Markt gehören nach dem Geschäftsbericht von Nvidia am Mittwoch die Anteile von Neocloud-Anbietern. Vor allem CoreWeave, IREN und Nebius dürfen sich über satte Zugewinne freuen. Für die Nebius-Aktie könnten das Kaufinteresse kaum zu einem besseren Zeitpunkt kommen, denn dadurch wird das Verteidigen einer bedeutsamen Unterstützungen wahrscheinlich. Spricht das jetzt auch für einen geeigneten Einstiegszeitpunkt?

Letzte Rettungschance vor der Zweistelligkeit

Hinter den Anteilen von Nebius liegt in diesem Jahr eine Berg-und-Talfahrt. Grundsätzlich stehen gegenüber dem Jahresauftakt zufriedenstellende Kursgewinne in Höhe von rund 27 Prozent zu Buche, doch ausgehend vom Rekordhoch von knapp 300 US-Dollar hat das Papier zuletzt fast zwei Drittel an Wert verloren. Das lässt viele spät eingestiegene Anlegerinnen und Anleger mit hohen Kursverlusten zurück. Sie müssen jetzt auf eine Erholung hoffen.

Von einer solchen war zuletzt nicht viel zu sehen, im Gegenteil hat sich der Abverkauf in den zurückliegenden Wochen dramatisch beschleunigt. Nach dem Unterschreiten der 50-Tage-Linie und anhaltenden Abwärtstrends in den technischen Indikatoren ist es zu einem steilen Abwärtstrend gekommen, der auch die langfristige Trends bestimmende 200-Tage-Linie unterschritten hat.

In den vergangenen Tagen erreichte Nebius schließlich den Unterstützungsbereich zwischen 110 und 120 US-Dollar - die letzte Support-Zone, welche die Aktie vor der Zweistelligkeit und Kursen von 75 bis 80 US-Dollar trennt, welche die nächste Unterstützung bilden. Diese Zone war beziehungsweise ist aufgrund des hohen Abwärtsmomentums ernsthaft in Gefahr. Vor allem der Trendstärkeindikator MACD zeigt einen schwachen und gleichzeitig weiter an Fahrt gewinnenden Abwärtstrend an, der mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) gleichzeitig noch nicht überverkauft ist und damit weiteres Abwärtspotenzial bietet.

Stabilisierung bedeutet noch nicht Erholung

Nachdem Nvidia seine Bereitschaft signalisiert hat, die Neocloud-Branche und andere Kunden auch weiterhin mit Finanzierungen zu unterstützten, legte die Nebius-Aktie bis zum Mittwochnachmittag um bis zu 5 Prozent zu. Damit kehrt sie nach einem kurzzeitigen Unterschreiten von 110 US-Dollar in die gegenwärtig wichtige Supportzone zurück. Setzt jetzt eine Erholungsrallye ein, dürfte diese also verteidigt werden, womit gleichzeitig der Ausbruch aus dem steilen Abwärtstrendkanal zur Oberseite glücken könnte.

Das muss sich allerdings noch nicht wieder für einen neuen Aufwärtstrend verbürgen. Im Gegenteil ist eine V-Erholung aus technischer Perspektive gegenwärtig unwahrscheinlich. Zwar hat sich der RSI inzwischen stabilisiert und einen Boden gebildet, klare bullishe Divergenzen liegen allerdings noch nicht vor - auch weil der MACD weiterhin ein schwaches Bild abgibt und hier noch keine Bodenbildung oder ein Sprung über die Signallinie eingesetzt hat, der eine Trendwende auch in der Aktie anzeigen könnte. Wird die Unterstützung bei 110 US-Dollar auch auf Wochenbasis verteidigt, sollte daher mit einem zähen Ringen zwischen 110/120 und 160 US-Dollar gerechnet werden. Erst oberhalb der gleitenden Durchschnitte lägen wieder prozyklische Kaufsignale vor.

Fazit: Die Aktie bleibt eine äußerst spekulative Wette

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung hat sich auch nach den horrenden Kursverlusten der vergangenen Wochen nur wenig getan. Die hängt unverändert davon ab, wie schnell es Nebius gelingt, profitabel zu werden. Das ist gegenwärtig für das Ende des kommenden Geschäftsjahres in Aussicht gestellt. Von Analystinnen und Analysten werden erste Nettogewinne jedoch nicht vor 2028 erwartet. Für 2027 liegt das rechnerische KGV bei -35 und verbietet daher nach klassischen Bewertungsmethoden einen Einstieg.

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis wird für 2026 mit 9,8 und für 2027 mit 2,5 veranschlagt. Damit zeichnet sich eine Bewertung unter dem Branchendurchschnitt von 3,0 ab. Auch das ist allerdings etwas wert, wenn Gewinne und Cashflows positiv sind. Wer als Anlegerin oder Anleger die Entscheidung trifft, den Boden bei 110 US-Dollar zu kaufen, sollte sich des spekulativen Charakters seiner Investition daher bewusst sein!

Gastautor: Max Gross

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