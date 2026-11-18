Am gestrigen Dienstag verlor die SAP-Aktie 5,6% und schloss bei 201,50 €. Damit war der Softwarekonzern aus Walldorf der schwächste Wert im DAX. Das Tagestief lag bei 200,90 € und damit nur knapp über der runden Marke von 200 €. In der ersten Novemberwoche hatte die Aktie noch ein neues Jahreshoch bei 219,65 € erreicht. Am Morgen hatte SAP mitgeteilt, dass Vorstand Thomas Saueressig den Konzern verlässt. Die entscheidende Frage lautet: Ist der Personalwechsel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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