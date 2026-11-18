Von 243,37 US$ Anfang Oktober ging es für die Nvidia-Aktie bis auf 148,80 US$ nach unten. Dort endete der Absturz, zumindest vorerst. Gehalten hat die Zone zwischen 148,40 und 152,80 US$, alle Marken dazwischen sorgten nur für kurze Reaktionen. Zuletzt schloss der Titel bei 155,46 US$, knapp darüber und legte nachbörslich nach dem Quartalsbericht weiter zu. Die nächste Hürde liegt zwischen 164,10 und 173,20 US$. Reicht der Schwung bis dorthin, oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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