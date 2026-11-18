Ein KGV von unter 10 für einen KI-Marktführer? Das klingt zu schön, um wahr zu sein, und genau da liegt das Problem. Ich zeige, warum der jüngste Gewinnsprung die Erwartungen weiter nach oben treibt und warum für mich die Risiken die Chancen inzwischen überwiegen. Ein Quartal wie aus dem Bilderbuch Operativ gibt es an Nvidia wenig zu meckern. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (bis 25. Oktober 2026) kletterte der Umsatz auf 115,84 Mrd. US-Dollar, ...

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