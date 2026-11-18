An der US Börse dominiert zur Handelseröffnung eine spürbare Zurückhaltung: Trotz anfänglicher Hoffnungen auf eine deutliche Gegenbewegung nach den Quartalszahlen von Nvidia starten die US-Indizes im Minus. Im CFD-Handel verliert der Dow Jones rund 0,7 - während der S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 jeweils um etwa 0,3 - nachgeben. Damit verpufft der erste Optimismus rund um den Halbleiterkonzern rasch, und die Marktteilnehmer an der US Börse richten ihren Fokus wieder verstärkt auf die US-Zinspolitik, da an den Terminmärkten eine Zinserhöhung der Federal Reserve im Dezember inzwischen vollständig eingepreist ist. Bereits am Vortag hatte der S&P 500 rund 1 - eingebüßt, wobei sämtliche elf Marktsektoren im Minus schlossen. Für das Zusammenspiel der Leitindizes Dow Jones, S&P 500 - Nasdaq 100 entsteht damit ein anspruchsvolles Spannungsfeld aus robusten KI-Nachfragesignalen, restriktiveren Finanzierungszusagen und anhaltendem Zinsdruck.

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