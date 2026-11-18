Berlin - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht die Pläne für einen Spritpreisdeckel nach dem Beschluss des Koalitionsausschusses auf gutem Weg und warnt vor einer zu strikten Regelung. "Beim Spritpreisdeckel zeichnet sich ein guter Kompromiss ab. Er soll die Bürger in Krisen vor unzumutbar hohen Kraftstoffpreisen schützen", sagte Reiche der "Bild-Zeitung" (Donnerstagsausgabe).



Man habe durchgesetzt, dass der Deckel so ausgestaltet werde, dass es sich für Händler auch in der Krise lohne, Kraftstoff zu liefern. "Denn ein niedriger Preis an der Zapfsäule hilft niemandem, wenn es dort keine Kraftstoffe zu tanken gibt", so die CDU-Politikerin weiter.



Die Wirtschaftsministerin hob außerdem hervor, sie sei weiterhin für eine direkte Entlastung der Bürger mit einer Direktauszahlung. "Sie entlastet die Menschen, ohne in die Preisbildung an der Zapfsäule einzugreifen", sagte Reiche.





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