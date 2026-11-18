Wer einen neuen Batteriespeicher bauen will, kommt um eine flexible Netzanschlussvereinbarung (flexible connection agreement, FCA) mit dem Netzbetreiber kaum noch herum. Allerdings gibt es davon nicht ein Modell, sondern die Vereinbarungen unterscheiden sich teilweise stark zwischen Netzbetreibern und regionaler Netzsituation. Ihnen gemein ist aber, dass sie den Betrieb der Batteriespeicher zu bestimmten Zeiten einschränken. "Was ein FCA wirtschaftlich bedeutet, war bisher aber schwer zu beziffern, weil jeder Netzbetreiber eigene Regeln veröffentlicht", schreibt Christian Schäfer von der Plattform ...

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