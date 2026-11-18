Düsseldorf - Die weiß-roten Lieferwagen des Paketzustellers DPD verschwinden aus den deutschen Straßen. Hintergrund ist eine Vereinbarung des französischen DPD-Mutterunternehmens Geopost und der britischen GLS Group, ihr Deutschlandgeschäft in eine gemeinsame Firma einzubringen, wie das "Handelsblatt" in seiner Donnerstagausgabe schreibt. Stimmen die EU-Wettbewerbshüter zu, startet voraussichtlich im kommenden Sommer das neue Joint Venture mit 4,1 Milliarden Euro Jahresumsatz. Mit einem Marktanteil von 20 Prozent wäre es dann halb so groß wie der deutsche Paketmarktführer DHL.



Die Mehrheit der Geschäftsanteile soll dem Bericht zufolge die GLS Group halten. Geopost, eine Tochter der französischen La Poste, erhält laut Bericht einen Minderheitsanteil von 20 Prozent. Entsprechend bestimmen die Briten den Auftritt, wie Geopost-Chef Yves Delmas dem "Handelsblatt" bestätigte. Alle Lieferwagen würden die GLS-Farben Blau, Weiß und Gelb tragen, sagte er.



Von dem Deal verspricht sich GLS-Konzernchef Karl Pfaff erhebliche Synergien. Das Netz werde damit dichter, sagte er der Zeitung. Die Distanzen zwischen den Stopps schrumpften nach seinen Erwartungen um 20 bis 30 Prozent. Dies spare Zustellzeit. Gleichzeitig will das Gemeinschaftsunternehmen bis 2030 eine halbe Milliarde Euro vorzugsweise in die IT und die Automatisierung von Abholstationen investieren.





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