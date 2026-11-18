Köln - Der Rückhalt für den Sanktionskurs gegen Russland schwindet hierzulande. Zwar unterstützen weiterhin 74 Prozent der Deutschen die Strafmaßnahmen, doch die Zustimmung ist von Herbst 2025 bis Frühjahr 2026 um fast fünf Prozentpunkte gefallen, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) auf Basis von Eurobarometer-Daten.



Dabei gibt es große Unterschiede: Einen starken Rückgang der Befürworter gab es bei jungen Menschen. Unter den 15- bis 24-Jährigen lag ihr Anteil nur noch bei knapp 71 Prozent, zuvor waren es 81 Prozent. Zudem befürworteten 78 Prozent der Menschen in Westdeutschland die Sanktionen, aber nur 61 Prozent in Ostdeutschland.



Studienautorin Melinda Fremerey vermutet, dass Erfahrungen in der DDR und deren frühere Handelsbeziehungen eine Rolle spielen könnten. Insgesamt sei ein harter Kurs gegen Russland auch weiterhin wichtig, sagte sie: Man könne nicht auf der einen Seite die Ukraine unterstützen und auf der anderen dem Aggressor in die Hände spielen.





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